Burak Yılmaz 3. kez dalya diyecek

Siyah-Beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev verilmesi halinde Spor Toto Süper Lig'deki 300. karşılaşmasına çıkacak.

Kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 kez havalandırdı.

Golcü futbolcu ayrıca derbi maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak. 33 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta takımına 7 gol kazandırdı.

Devre arasında transfer edilen deneyimli oyuncu, 12 karşılaşmada siyah-beyazlı formayla 11 gol attı.

175 gol attı

Süper Lig’de Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak Yılmaz, bugüne kadar 299 lig maçına çıkarken tam 175 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş forması altında 51 maça çıkıp 17 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz, en golcü dönemini ise Trabzonspor forması altında gösterdi. Bordo-mavili ekiple 107 kez lig maçına çıkan Burak yılmaz, bu karşılaşmalarda 83 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Burak, Galatasaray formasıyla da 105 lig maçında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında 65 gol atan yıldız oyuncu, 20 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz’ın en verimsiz dönemi ise Fenerbahçe’de oynadığı zaman oldu. Sarı-lacivertli ekiple 6 kez sahaya çıkan Burak, gol atamazken asist de yapamadı. Eskişehirspor’da 14 maçta 1 gol ve 5 asist yapan yıldız oyuncu, Manisaspor ile de çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Bugüne kadar 6 farklı takımla 299 Süper Lig maçında 175 gol atan Burak Yılmaz, 37 de asist yaptı ve toplam 23 bin 256 dakika sahada kaldı.