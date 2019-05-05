Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Vahid Amiri'nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

Trabzonspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.