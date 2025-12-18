CHP kurmayları, tutukluluklarla ilgili MHP’den bir beklentisi olmadığı vurguluyor: ‘Kendi ilkelerimizle komisyondayız’

MHP’den son dönemde gizli tanık ve tutuksuz yargılamalar gibi konularda gelen açıklamalar dikkat çekti. Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’la görüştükten sonra iki ismin de yargılamalarla ilgili eleştirileri olduğunu anlattı. Son olarak MHP’li Yıldız “Adli kontrol hakimin takdirindedir” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine “CHP ile MHP arası bir yakınlaşma olur mu?” gibi tartışmalar başladı.

CHP’liler, bu tartışmalara karşı MHP’nin yaptığı açıklamalarla çelişen tutumlarda olduğuna dikkat çekiyor. Yargılamaların TRT’den yayınlanmasıyla ilgili yasa tekliflerine MHP’nin “Hayır” dediğini anımsatan kurmaylar, “MHP, aslında yeni bir şey söylemiyor. Hukuk devletinde olması gerekeni söylüyor. Ama bunu söylediler diye bir beklenti içine girmiyoruz. Belediye başkanlarımız serbest kalsın diye MHP’den ya da süreç komisyonundan bir beklentimiz yok. Hatta tutukluluklara rağmen orada olmaya devam ediyoruz” diyor.

‘ÖNERİLERİMİZİ GENİŞLETEREK VERECEĞİZ’

CHP’nin komisyonda kendi ilkelerine göre durduğunu ve bu şekilde sürece katkı vermeye devam edeceğini belirten CHP kurmayları “MHP’den bu açıklamalar geldi, Ahmet Özer onlarla görüştü diye onlardan bir şey beklemiyoruz. Böyle bir talebimiz de yok. Komisyonda olmamızın tek niyeti, sürecin başından beri söylediğimiz hukuk devletinin, adaletin sağlanması. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde kalıcı barış olamaz” değerlendirmesini yapıyor.

Bu kapsamda CHP’liler başkanların özgürlüğü konusunda MHP ile bir anlaşma ya da görüşme varmış gibi yapılan yorumlara tepki gösteriyor. Aslında sürecin başından beri CHP’nin bu tutumda olduğunu söyleyen partililer “Aylardır aynı şeyleri anlatıyoruz. Türkiye’nin demokratikleşmesi için 29 maddelik bir öneri paketi sunduk. Komisyon çalışmaları için hazırladığımız raporu da bu 29 maddelik önerimiz çerçevesinde genişleterek vereceğiz. Türkiye’de adil yargılama olmadan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadan, muhaliflere uygulanan düşman hukuku bitirilmeden hiçbir sorun çözülmez” diyor.