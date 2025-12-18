Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı.

ADRESLERİNDE BULUNAMADILAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadığı belirtildi.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Ayrıca, yurtdışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü isimlere "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamaları yöneltildi.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" dedi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLÜYORLAR!

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız; sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.