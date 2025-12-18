Birçok şube kapatılacak, personele idari hizmet sözleşmesi önerilecek, kabul etmeyen başka kurumlara gönderilecek: PTT emekçisine yol göründü!

Geçmişi 1840 yılına uzanan PTT’nin yapısında yıllar içerisinde birçok değişiklik yapıldı. PTT hisseleri, 2017 ve 2018 tarihli kararlarla da TVF’ye devrelmişti. Kurum son yıllarda sürekli zarar ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, PTT’nin 2022 yılında 259 milyon lira olan zararı, 2023 yılında 2.3 milyar liraya çıktı. PTT, 2024 yılında da 3.6 milyar lira zarar etti. İktidar zarardaki PTT’nin yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı. Çalışmaya göre kurumun yapısı tümden değiştiriliyor. Bunun için yasa değişikliği yapılacak. Yasa teklifinin ocak ayında TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

PTT’de yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile görüştü. Gülten ile görüşmede PTT AŞ’nin yeniden nasıl yapılandırılacağı da ortaya çıktı.

BİRÇOK ŞUBE KAPANIYOR

Genel müdür tarafından sendikaya yapılan bilgilendirmeye göre, 81 ildeki PTT başmüdürlükleri kapatılarak 18 bölge müdürlüğü kurulacak. Birçok PTT şubesi kapatılacak. Merkezlerin birçoğu şubeye dönüştürülecek.

KABUL ETMEYENLER ‘HAVUZA’

PTT A.Ş’de 399 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılmasına son verilecek. 399 sayılı KHK kapsamında çalışan personelden idari hizmet sözleşmesi ile çalışmaları istenecek. Kabul etmeyenler “devlet personel havuzuna” gönderilecek. Buradan da ihtiyaç olan il ve kurumlara nakledilecek. Kapanan başmüdürlüklerde görev yapan başmüdür, başmüdür yardımcısı, müdür ve diğer personellerden genel müdürlükçe uygun görülenlere bölge müdürlüğünde görev teklif edilecek. Bu teklifi kabul edenler bölge müdürlüğünde görevlendirilecek. Tüm bunlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifinin ocak ayında TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Birlik Haber-Sen yapılandırmaya ilişkin taleplerini Bakan Uraloğlu’na iletti. Sendika, 18 bölge müdürlüğü dışında kalan başmüdürlüklerin kapatılmamasını, başmüdürlüklerin il müdürlüğü ya da bölge müdür yardımcılığı şeklinde yeniden yapılandırılmasını, bu şekilde unvanlı ve unvansız personelin yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesini istedi. PTT AŞ’den ayrılmak isteyen 399 sayılı KHK kapsamındaki personellerin geçiş işlemlerinde mali ve özlük haklarında herhangi bir kayıp yaşamamaları, gönderilecekleri il ve kurumları kendi tercihleri ile seçebilmelerinin önünün açılması talep edildi.

‘ZORLAMA YAPILMASIN’

PTT AŞ’den ayrılmak istemeyen 399 sayılı KHK kapsamındaki personele ise idari hizmet sözleşmesine geçiş için zorlama yapılmaması, kendi statülerinde çalışmaya devam etmelerinin sağlanması talep edildi. Birlik Haber-Sen, iş güvencesinin sağlanmasını ve temel ücretlerin artırılmasını da istedi.

YURTTAŞ MAĞDUR OLACAK

Mahallelerde, köylerde; emekli, gazi, sosyal yardıma muhtaç yurttaşlar başta olmak üzere tüm yurttaşların her an ulaşıp hizmet aldığı PTT iş yerlerinin kapatılmasının yaratacağı sorunlara da dikkat çekildi. Taleplerin iletilmesinin ardından Bakan Uraloğlu’nun da PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile görüştüğü öğrenildi.