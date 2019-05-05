Galatasaray taraftarından seyirci rekoru

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, seyirci rekoru kırdı. Biletli giriş sayısı 51.578 olarak hesaplanan maçta Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

Sarı-Kırmızılı takımın Twitter hesabı, derbiyi 51.578 biletli seyircinin takip ettiğini belirtirken bu rakamın Türk Telekom Stadı'nın açılıştan bu yana en yüksek seyirci sayısına ulaştığını açıkladı.