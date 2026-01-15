Benzine dev zam kapıda: Tarih belli oldu!

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu, uluslararası ticarette referans kabul edilen İtalya’nın Genova borsasında işlenmiş akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarına zam olarak yansımasının beklendiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışın ardından benzin fiyatlarının Ankara’da 55,65 TL’ye, İstanbul’da 54,82 TL’ye, İzmir’de 56 TL’ye ve Batman’da 57 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam beklentisi öncesinde şehirler bazında güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin 53,21 TL

Motorin 54,81 TL

LPG 29,29 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin 53,02 TL

Motorin 54,62 TL

LPG 28,69 TL

ANKARA

Benzin 54,04 TL

Motorin 55,87 TL

LPG 29,17 TL

İZMİR