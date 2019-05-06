Josef Sural unutulmadı

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşma öncesi, geçen hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural anıldı. Alanyaspor sahaya siyah forma ile çıkarken, Atiker Konyasporlu oyuncular ise siyah kol bandı taktı.

Kabinine karanfil koyuldu

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maça Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıktı. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlandı. Maça gelen birçok taraftar üzerlerinde bu tişörtle tribünleri doldurdu. Karşılaşmayı takip eden basın mensupları da yine bu tişörtlerden giydi.

'Seni asla unutmayacağız'

Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Aynı şekilde sahanın kenarındaki reklam ekranlarında da aynı mesajlar maç boyunca yayınlayacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele devam edecek. Karşılaşma süresince Alanyasporlu futbolcular Sural'ın fotoğrafı basılı olan maç formasını terletecek.

12. oyuncu olarak Sural'ın ismi anons edildi

Maç öncesi yapılan takım kadroları anonsunda ise Alanyaspor'un ilk 11'ini okuyan anons görevlisi, “Şu an aziz ruhu da yanımızda olan 90 numaralı formasıyla Josef Sural" şeklinde 12'nci oyuncu olarak Sural'ı anons etti.



Sural'ın anısına 2 dakika sessizlik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunuldu. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından statta 2 dakikalık sessizlik hakim oldu. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anıldı.