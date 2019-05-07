Lung, taş düşürüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaptığı kurtarışlar ile takımına hayat veren oyunculardan birisi haline gelen kaleci Silviu Lung'un Trabzonspor maçında neden oyunu erken terkettiği belli oldu. Trabzon deplasmanında 38. dakikada oyundan çıkan Rumen kaleci Silviu Lung'un böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor'un bir atağı sonrasında acılar içerisinde kalan ve oyundan çıkarak yerini Muammer Yıldırım'a bırakan 30 yaşındaki kalecinin böbreklerinden rahatsızlandığı, yapılan tetkikler sonrasında böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi. Lung'un Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alabileceği ifade edildi.