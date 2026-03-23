23.03.2026 09:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası akaryakıt fiyatları yükselişini sürdürüyor. Motorin ve benzine gece yarısından itibaren yeni zam uygulanacak. Vergi düzenlemesi zamların pompaya yansımasını etkiliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıt fiyatları da artmaya devam ediyor.

MOTORİNE 6,58 TL ZAM

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapılacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV), 20 Mart Cuma günü gelen zamla sıfırlandığı için bu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatına yansıyacak.

BENZİNDE VERGİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Benzinin litre fiyatına ise bu gece 93 kuruş zam uygulanacak. Benzinde 2,80 TL’lik kısmın vergiden karşılanacağı belirtilirken, vergiden karşılanabilecek alanın 4,60 TL seviyesine gerilediği ifade edildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR

Yapılan zamların ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye ve İzmir’de 79,08 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyesine çıkacak.

FİYATLAR İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatlarının iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebildiği belirtiliyor.

