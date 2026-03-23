Bankaların mevduat faizi yarışı sürüyor: 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite koşulları, Mart 2026 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden güncellemesine neden oldu. Türk Lirası varlıklara yönelimin artmasıyla birlikte, bankalar mevduat paylarını yükseltmek için faiz oranlarında yukarı yönlü revizeler yaptı.

Yatırımcıların en çok merak ettiği 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, bankaların sunduğu yeni oranlarla birlikte netleşti. İşte Mart 2026 dönemi itibarıyla banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tablosu.

MEVDUAT FAİZLERİNDE MART 2026 GÖRÜNÜMÜ Para piyasalarındaki hareketlilik, tasarruf sahiplerinin rotasını yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. Birçok bankada faiz oranlarının yüzde 40 barajını aşması, özellikle kısa vadeli nakit birikimini değerlendirmek isteyenler için reel getiri imkanı sunuyor. Sektör temsilcileri, dijital bankacılık kanalları üzerinden açılan hesaplarda oranların daha rekabetçi olduğunu vurguluyor.

1 MİLYON TL MEVDUATIN 32 GÜNLÜK GETİRİ ANALİZİ 1 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç, bankaların uyguladığı faiz politikasına göre farklılık gösteriyor. Güncel verilere göre hazırlanan banka banka kazanç listesi şu şekildedir:

1 MİLYON TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 25 bin 315 TL

25 bin 315 TL Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 762 TL

26 bin 762 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 27 bin 123 TL

27 bin 123 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 123 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27 bin 847 TL

27 bin 847 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28 bin 570 TL

28 bin 570 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28 bin 570 TL

28 bin 570 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39,76

Yüzde 39,76 Net Kazanç: 28 bin 758 TL

28 bin 758 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 758 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 29 bin 293 TL

29 bin 293 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 29 bin 293 TL

29 bin 293 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Yüzde 40,75 Net Kazanç: 29 bin 474 TL

29 bin 474 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 474 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 26 bin 838 TL

26 bin 838 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 838 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 26 bin 838 TL

26 bin 838 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 838 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 31 bin 574 TL

31 bin 574 TL Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 31 bin 574 TL

31 bin 574 TL Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 32 bin 320 TL

32 bin 320 TL Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 31 bin 825 TL

31 bin 825 TL Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 825 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 27 bin 549 TL

27 bin 549 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 549 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 21 bin 493 TL

21 bin 493 TL Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 493 TL