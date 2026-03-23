Son Dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapımcı Erol Köse’nin hayatına kaybetmesine ilişkin olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda Köse'nin ölüm sebebi belli olacak.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcıları arasında yer alıyor. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.

2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.