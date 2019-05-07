A+ A-

Babel yeniden Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Galatasaray, şimdiden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 21:04

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Galatasaray, şimdiden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz günler Türk Telekom Stadı'nda 2-0 yenerek ligde liderlik koltuğuna oturan Galatasasaray yeni sezon için ilk transferini tamamladı. Sarı-Kırmızılılar bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile anlaştı.

Fulham'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcuyla bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın 32 yaşındaki Babel'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Babel, Galatasaray'dan 3 yılda toplamda yaklaşık 10 milyon Avro kazanacak.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ryan Babel