Babel yeniden Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Galatasaray, şimdiden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz günler Türk Telekom Stadı'nda 2-0 yenerek ligde liderlik koltuğuna oturan Galatasasaray yeni sezon için ilk transferini tamamladı. Sarı-Kırmızılılar bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile anlaştı.

Fulham'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcuyla bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın 32 yaşındaki Babel'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Babel, Galatasaray'dan 3 yılda toplamda yaklaşık 10 milyon Avro kazanacak.