Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi paniği

Galatasaray maçından önce şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, derbiyi kaybedince ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansını tehlikeye sokmuş oldu. Galatasaray ve Başakşehir’in 4 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlıların ligde 3.olması dahi kesin değil. Beşiktaş’ın nefesini yakından hissettiği Trabzonspor’la deplasmanda maçının olması da bu korkuyu artırıyor. Kalan 3 maçta alınacak sonuçlar takımın kaderini belirleyecek. Bu haftayı kendi evinde Alanyaspor ile oynayarak geçirecek olan Beşiktaş diğer hafta Trabzon deplasmanına çıkacak. Kapanış mücadelesi ise Kasımpaşa ile Vodafone Arena‘da oynanacak.



Gündem hakem Bülent Yıldırım

Siyah-Beyazlı camianın önde gelen isimleri sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında Bülent Yıldırım’ın takdir haklarını Sarı-Kırmızılı takımdan yana kullandığı ve Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiği görüşünde birleşti. Tecrübeli hakemin maçın başından sonuna kadar Siyah-Beyazlı futbolcuları kışkırtan düdükler çaldığının altını çizen idarecilerin öfkesi dinmiyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar da hakeme tepkilerini sosyal medyada gösteriyor, taç pozisyonunda golün Galatasaray’a hediye edildiği vurgulanıyor. Taraftarlar, “G.Saray formasıyla sahaya çıksaydı daha iyiydi” “Emek hırsızı Bülent Yıldırım” “Beşiktaş’ın şampiyonluğunu çaldın” gibi ifadelerle tecrübeli hakeme yüklendiler.



Bu hafta görev verilmeyecek

Galatasaray derbisindeki yönetimi nedeniyle Beşiktaş camiasının hedefi haline gelen hakem Bülent Yıldırım’ın, en fazla bir hafta dinlendirileceği ileri sürüldü. Tepkiler ve kamuoyu baskısı nedeniyle deneyimli hakemin bu hafta liglerde veya VAR’da görev almasının düşünülmediği, ancak kalan son iki hafta Merkez Hakem Kurulu’nun Yıldırım’dan yararlanacağı bildirildi.



5 aydır maaşlar ödenmiyor

Ekonomik krizin en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Beşiktaş'ta yeni bir tehlike belirdi. Yaklaşan seçim öncesi Fikret Orman ve ekibinin ödenmeyen maaşlar nedeniyle seçimli genel kurulda kriz yaşayabileceği ifade ediliyor. Orman yönetiminin, kulüp personeline 4-6 ay arasında değişen sürelerde maaşlarını yatırmadığı biliniyor. Kulüp personelinin geciken maaşlardan 2 aylık kısmı aldığı, amatör şubelerde çalışan antrenör, doktor, masör vb. profesyonellerin ise 6 aylık alacağının biriktiği bildiriliyor. Çalışanlardaki en büyük rahatsızlık ise henüz yönetim cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması. Amatör şubelerin bir bölümünde sezon biterken, diğerlerinde de finale yaklaşılırken yönetim kurulunun ödemelerle ilgili tarih vermemesi, endişeleri artırıyor. Yaklaşan seçimli genel kurul öncesi personele bu denli uzun süre ödeme yapılmamasının mali ibra açısından sakıncalar doğurabileceği iddiası da yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



3 isim daha açıklandı

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda aday olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini açıklamaya devam ediyor. Tekinoktay, yönetim listesinde bulunan üç ismi daha o açıkladı. O isimler: Mehmet Serkan Ergin, Mehmet Terzi, Yağmur Sağnak