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Cengiz'den sonra Visca

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de Visca sürprizi yaşanıyor.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:00

Medipol Başakşehir'in kanat oyuncusu Edin Visca'ya Endülüs'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya'nın Sevilla takımının Boşnak futbolcu için 10 milyon Avro'yu gözden çıkardığı ve yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istediği konuşuluyor. Sevilla, bu sezon ligde 12 gol 13 asistle oynayan Visca ile geçen senelerde de ilgilenmiş ancak bu transfer son anda rafa kaldırılmıştı.

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Edin Visca