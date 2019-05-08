Cengiz'den sonra Visca

Medipol Başakşehir'in kanat oyuncusu Edin Visca'ya Endülüs'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya'nın Sevilla takımının Boşnak futbolcu için 10 milyon Avro'yu gözden çıkardığı ve yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istediği konuşuluyor. Sevilla, bu sezon ligde 12 gol 13 asistle oynayan Visca ile geçen senelerde de ilgilenmiş ancak bu transfer son anda rafa kaldırılmıştı.