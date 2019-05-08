Taffarel'e sürpriz doğum günü kutlaması

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ayrıca sarı-kırmızılı futbolcular idman sonunda Taffarel'in 53. yaş gününü Brezilya usulü kutladı.