Taffarel'e sürpriz doğum günü kutlaması

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine devam edildi.
Antrenmanın ardından kaleci antrenörü Claudio Taffarel’in doğum günü kutlandı.
Brezilya usülü kutlamada ortaya renkli görüntüler çıktı. Galatasaray ve Brezilya efsanesi bugün 53 yaşına girmişti.