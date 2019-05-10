Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

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Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği kadroda, kart cezalısı Belhanda ve sakatlığı bulunan Mitoglou yer almıyor

Sarı-kırmızılı kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği 22 kişilik kadroda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou yer almadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu.

Kadro belli oldu

Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maç için bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

Isınma hareketleriyle başlanan antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Ana bölümünde taktik çalışma üzerinde durulan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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