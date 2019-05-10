Kupa şampiyonu Akhisar'ın kader maçı

Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray'ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.

Süper Lig'de son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek.

Ege temsilcisi, Fenerbahçe'yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.