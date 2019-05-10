Chelsea David Luiz ile nikah tazeledi

Chelsea, başarılı savunma oyuncusu David Luiz’in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, başarılı futbolcusu David Luiz ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. 2011 yılında Benfica’dan İngiliz ekibine transfer olan 32 yaşındaki futbolcu 2014’de Paris Saint Germain’e transfer olmuş ve 2016 yılında tekrardan Chelsea’ye dönmüştü. Luiz, Chelsea formasıyla 246 maçta forma giydi.