Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!

Akhisar maçında oyuna ikinci yarıda giren Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, 68. dakikada ciddi bir sakatlık yaşadı. Anında sağlık görevlileri sahaya girerek Emre Akbaba'ya müdahalede bulundu. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Emre'nin sağ ayağının kırıldığı belirtiliyor...
HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA HEMEN SAHAYA GİRDİ
Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala, Emre Akbaba'nın durumunu görür görmez sahaya girdi. Şaş, sağlık görevlilerinin oyuna geç dahil olmasına üzerine oldukça sinirlendi ve saha içinde tartışmalar yaşandı.
Emre Akbaba, 28 Eylül 2018'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan Erzurumspor maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Akbaba daha sonra sakatlığını atlatarak 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre almıştı.