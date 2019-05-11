Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 67. dakikasında Emre Akbaba çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Uzun süre yerde kalan Akbaba’nın ayağının kırıldığı belirtildi. Akbaba’nın ayağının kırılmasının ardından Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcular saha içinde gözyaşlarını tutamadı.