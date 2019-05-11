Emre Akbaba'ya geçmiş olsun mesajları

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaraylı Emre Akbaba'nın kaval kemiğinin kırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Emre Akbaba'ya acil şifalar, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise "22. şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attığımız Çaykur Rizespor deplasmanında, futbolcumuz Emre Akbaba'nın yaşamış olduğu talihsiz sakatlık bizleri derinden üzmüştür. Mücadelenin 68. dakikasındaki bir pozisyon esnasında sağ cruris ve fibula kemiklerinde kırık meydana gelen Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşarak, daha güçlü şekilde sahalara döneceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolcuların yanı sıra Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun, Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta oynayan Ozan Kabak ve İtalyan ekibi Milan'da kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu ile Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da sosyal medya hesaplarından Emre Akbaba için geçmiş olsun mesajları yayımladı.