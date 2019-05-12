Manu ve Vrsajevic'in makus tarihi

Ligde 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası finali olmak üzere 4 maçtır yenilmeyen Akhisarspor, bu sefer rakibine mağlup oldu. Bu sonuçla ligde kalma şansı kalmayan Akhisarspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig’e 7 yıl sonra veda ederken gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.



2012-2013'ten bu yana Süper Lig'deydi

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başaran Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda Teknik Direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı. Süper Lig'de mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak Süper Lig'deki mücadelesinin ardından bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etmişti. Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Akhisarspor, kupa finalinde Süper Lig lideri Galatasaray ila 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.



Manu ve Vrsajevic arka arkaya küme düştü

Akhisarspor’da, Elvıs Manu ve Avdija Vrsajevic ise 2 sezon üst üste Süper Lig’den düşen oyuncular oldu. Geçen sezon Osmanlıspor ile küme düşen Vrsajevic ve Gençlerbirliği ile küme düşen Elvis Manu, aynı kaderi bu sezon da Akhisarspor ile yaşadı.