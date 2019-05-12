Pep Guardiola'dan Liverpool yasağı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, teknik ekibinin, Liverpool maçının skorunu takip etmesini yasakladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 14:27

Premier Lig'in son haftasında Manchester City, 1 puan farkla, 95 puanla Liverpool'un önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçta lider City, Brighton deplasmanına giderken Liverpool, sahasında Wolverhampton'u konuk edecek. Bütün son maçlar aynı saatte, 17:00'da oynanacak.

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Brighton maçı esnasında Liverpool maçının skorunun takip edilmemesi konusunda katı bir kural getirdi. Liverpool, Wolves'u yense bile eğer City, Brighton karşısında galip gelirse şampiyonluk tacını takacak.

The Sun'ın haberine göre, Guardiola, teknik ekiptekilere Liverpool maçıyla ilgili herhangi bir şey duymak istemediğini belirtti. Herkesin Brighton maçına ve kendi takımının performansına odaklanmasını isteyen Guardiola, çalıştığı ekibin cep telefonlarına bakmasını yasakladı. Gelen bilgiye göre tecrübeli çalıştırıcı, takımının tarih yazmak üzere olduğunu ve bütün ekibin buna inanması gerektiğini ifade etti. (Goal)

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