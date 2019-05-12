Lacazette, Barcelona'nın radarında

Önümüzdeki sezon için forvet arayışlarını sürdüren Barcelona, Arsenal’ın Fransız forveti Alexandre Lacazette’in peşinde.

Katalan ekip, ilk hedefi olan Antoine Griezmann’dan olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşın, B planı olarak Arsenal’ın Fransız forvetini listeye aldı.

70 milyon euroluk bedeli düşürmeye çalışan Barcelona, Andre Gomes ve Samuel Umtiti’yi teklife dahil etmek istiyor.

Telefoot’a konuşan Lacazette “Barcelona’nın ilgisi gururumu okşadı” ifadesini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla 48 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 19 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. (Goal)