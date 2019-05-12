Ç.Rizespor: Galatasaray maçı tekrarlansın

iddia etti.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etmişti.

Karadeniz ekibinin Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, Galatasaraylı oyuncu Diagne’nin kullandığı ilk penaltı vuruşunda kural hatası olduğunu iddia etti ve maçın tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Radyospor ’da Salih Manav’ ın programına konuk olan Bakır’ın ifadeleri şu şekilde:

“Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyunundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar.”

Serkan Çınar’ı hakemlikten men etmenin ne faydası var?

“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşviki konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli.”

TFF’ye başvuruda bulunacağız

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız.” (Goal)