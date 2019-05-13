Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig’in bitimine bir hafta kala, Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği, Ankara’da taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.



Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i 2-0 mağlup ederek, sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşayan Gençlerbirliği taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. Gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşan kırmızı-siyahlı ekibi, yüzlerce taraftarı karşıladı. Coşkulu kalabalık, havaalanından çıkan futbolcularla teknik ekibi bağrına bastı.



Gençlerbirliği kafilesi, havaalanından Beştepe İlhan Cavcav tesislerine kadar, kortej eşliğinde yol aldı. Tesislerde taraftarları ile bütünleşen sporcular, meşaleler ve bayraklarla kutlama yaptı.

Bir senenin ardından yeniden Süper Lig’de olmanın sevincini yaşadıklarını belirten takım kaptanı Selçuk Şahin, “Çok mutluyuz, bir sene sonra Süper Lig’e geri döndük. Burada birçok insan seviniyor, onları mutlu ettik. Çok uğraştık, çok emek verdik ama sonuçta kazandık. Tüm taraftarımıza hediyemiz olsun" dedi.



"Hocamızla devam edeceğiz"



Önümüzdeki sezon İbrahim Üzülmez’in yönettiği Gençlerbirliği’nin Ankara’ya çok daha güzel bir futbol seyrettireceğini söyleyen Cavcav, "Hocamızla kontratımız devam ediyor. Tabi ki şampiyon yapan hocamızla devam edeceğiz. Aksilik olmazsa bu sezon transferi biten birçok futbolcumuz var. Transferi devam eden arkadaşlarımız var. Sezon sonunda bir maç daha var zaten, daha sonra teknik ekibimizle bir araya gelip, yeni sezon için alacağımız oyuncular olacak. Ankara’mıza seneye Süper Lig’de daha iyi oynayacak iyi bir takım seyrettirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.