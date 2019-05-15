Hürser Tekinoktay: Seçim hakkaniyetli olmadı

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tamamlandı ancak aday olan ve topladığı oylarla başarılı bir kongre geçirdiği konuşulan Hürser Tekinoktay, seçimin hakkaniyetli olmadığına vurgu yaptı. Tekinoktay, Fikret Orman karşısında 2 bin 882’ye karşılık bin 617 oy almıştı. Hürser Tekinoktay’la yaklaşık yarım saat kadar telefon görüşmesi yaptım. Kongre günü yaşananları A’dan Z’ye anlattı:

Üyelikler usulsüz yapılmış

- Kongrede bazı üyelerin aidatları usulsüz ödenmiş, üyelikleri usulsüz yapılmış. Bir dönemde 1 üye 10 kişiye referans olacakken, 278 kişiye referans olmuş. Sicil kurulu eski başkanına sorduk “Neden bunlar oluyor” diye. Aldığımız yanıt ilginç: “Yönetimden liste geliyordu, Adli sicil kaydına bakıp üye yapıyorduk.” Kurullarda görevli kişiler yıllık üye sayısını aşmışlar. Mesela 5 kişi, 700 üye yapmış. Oysa 5 kişinin, 50 üyelik hakkı var. 17. sandık sıkıntılıydı. Usulsüz üyelerin bulunduğu sandık... Metal İş Sendikası üyelerinden oluşuyor. Bunlar Beşiktaşlı değil. F.Bahçeli, G.Saraylı, Bursasporlu, Trabzonsporlu... 200’e 70 fark yedim. Keza 18. sandık da öyleydi. Bin 553 kişinin aidatlarının ödenerek oy kullandığını tespit ettik. Bu durum seçimi haliyle etkiledi. Biz seçimi iptal ettirip, yenilenmiş bir seçimle başkan olmak istemiyoruz. Bunlar ayıklansın, biz girmeyelim razıyız. Fikret Orman gelsin, ben girmeyeyim, gidip üye olarak oy atayım razıyım. Organize, usule aykırı kişilerin oylarıyla seçilmiş bir başkanlık makamı kimseye yakışmaz. Gerçek Beşiktaşlıların oy kullandığı bir seçim olmalıydı. Gençlere kulübü temiz, berrak teslim etmemiz lazım. Aidatlarda yanlış giriş yapılmış. Kapıdan 400-500 kişi borçları ödedikleri halde borcunuz var delip içeriye alınmamışlar.

‘Seçimin iptali için başvuracağız’

- Bize oy veren bin 617 Beşiktaşlıya teşekkür ediyoruz. Antalya’dan, Samsun’dan, İzmir’den, Urfa’dan, bir sürü ilden sadece bize oy vermek için geldiğini söyleyen birçok Beşiktaşlı vardı. Sendika kapsamında örgütlü şekilde oy kullandırılan kişiler, demokratik teamüllere ihanet ediyorlar. Hem seçimin iptali için başvuracağız, hem de Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. 5bin 268 kişinin üye yapıldığı bir yapı var. Bu usulsüz üyelikleri kimler meydana getirdiyse, burada nasıl bir çıkar durumu varsa bunun için dava açacağız. Burada bilirkişilerle tespit edilen bir durum söz konusu.

‘Mahkeme kararını hiçe saydılar’

- Daha önce İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/247 sayılı dosyayla ilgili olarak istediği evraklar var. Mahkeme kararıyla Denetim Kurulu’ndan 3 kez 5bin 268 kişinin isim listesi istendi. Ancak listeler verilmedi. Bunun üzerine avukatımız Aker Bey de isim listesinin verilmesini, verilmemesi halinde suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etti. Beşiktaşlıların iradesinin dışına çıkılan bir seçim yaşadık. Bu isim listesini vermeyen kurullar, bu işin sorumlusudur. Haklarındaki her türlü hukuki işlemleri başlatacağız. Beşiktaş’ı Beşiktaşlıların yöneteceği, hakiki Beşiktaşlıların kongrede olacağı bir yapıda olmak için çabalıyoruz ve bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz.