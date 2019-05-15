Göztepe'den maç günü tepkisi

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu oynanacak olan ve küme düşme yolunda kritik bir öneme sahip olan Bursaspor-Göztepe maçından önce sarı-kırmızılılardan 'saat' çıkışı geldi. İzmir ekibi yaptığı açıklamada, son 2 hafta maçlarının aynı saatte başlaması için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Kulübümüz 32. ve 33. hafta fikstürlerinin açıklanmasının hemen ardından, 6 Mayıs’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı olarak başvurarak, Süper Lig’de küme düşecek takımları belirleyecek olan son 2 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebinde bulunmuştu. Ne yazık ki tüm ilgili takımlar için adil olduğuna inandığımız bu talebimize 15 Mayıs tarihinde Futbol Federasyonu’ndan sözlü olarak olumsuz yanıt gelmiştir" ifadelerine yer verildi.



Son 9 yılda ilk kez

Dünyanın çeşitli liglerinde herhangi bir başvuruya gerek duyulmaksızın son haftalarda maçların aynı saatte başladığı hatırlatılırken, "Türkiye liglerinde genel teamül, şampiyonluk yarışı ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren ilgili takımların maçları, aynı gün ve saatte oynaması yönündedir. Son 10 yılın 9’unda 33. haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanmıştır. Lig tarihimizde belki de ilk defa son 2 haftaya girilirken ligden düşecek takımlardan sadece 1 tanesinin belirlendiği ve küme düşme hattında birçok takımın çok az bir puan farkıyla birbirleriyle yarıştığı bir sezon geçirmekteyiz. Kaldı ki Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere, dünyanın önemli liglerinde maç programı liglerin son haftalarında kulüplerden bir talep gerekmeksizin futbol federasyonlarının kendi iradesiyle aynı gün ve saatte oynanacak şekilde düzenlenmektedir. Bu durum, hem adaleti sağlamak açısından hem de UEFA’nın temel aldığı fair-play ilkesinin vazgeçilmez bir gereğidir" denildi.



"TFF adalet dağıtamıyor"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun adalet dağıtmasının mümkün görünmediğinin altının çizildiği yazıda, "33. hafta fikstürüne bakıldığında küme düşme hattını ilgilendiren maçlardan 2 tanesinin pazartesi günü, 1 tanesinin ise pazar günü oynanacak şekilde planlandığı görülmektedir. Bu maçların pazartesi günü oynanması yönündeki kararı Türkiye Futbol Federasyonu hangi gerekçelerle vermiştir? Bu konuda yapılan müracaatlar hakkında kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu onurlu mücadelenin gölgelenmemesi ve yıllarca sürecek polemiklere mahal verilmemesi adına yaptığımız bu başvurunun reddini tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutmayın ki sizin göreviniz adalet dağıtmaktır. Hiçbir hakkaniyet esasına dayanmadan bu şekilde bir program yapan ve müracaatımıza rağmen bunu reddeden bir federasyonun takımlara adalet dağıtmasını mümkün görmüyoruz. Bu gerekçeyle mevcut Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepemizin gözünde yok hükmündedir” ifadeleri kullandı.

Yayınlanan açıklamada, Göztepe ve Bursaspor arasındaki dostluğun, bu maçın sonucu ne olursa olsun değişmeyeceği de vurgulandı.