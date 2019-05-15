TFF 3. Lig'de play-off heyecanı

Oynanan 4 maç sonucunda Van Büyükşehir Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Esenler Erokspor ve Serik Belediyespor play-off finaline yükseldi.

Van Büyükşehir Belediyespor ile Esenler Erokspor 2. Grup finalinde eşleşti. 1. Grup'ta Ergene Velimeşespor, Tire 1922-Nevşehir Belediyespor galibiyle, 3. Grup'ta da Serik Belediyespor da Kocaelispor-Yeni Çorumspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Play-off final müsabakaları 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak. Her grupta finali kazanan takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0 (0-2)

2. Grup:



Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka: 2-1 (0-0)

Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor: 3-0 (3-1)

3. Grup:

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-4 (0-1)