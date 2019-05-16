Fikret Orman’ın kafası karıştı

Seçimden sonra teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve 1 numaralı isim olarak Mircea Lucescu’yu düşünen Fikret Orman, son maçta taraftarın Sergen Yalçın ismini haykırmasıyla sıkıntıya girdi. Orman, Lucescu’da ısrarcı olsa da diğer yandan eski futbolcularla görüşmeler yapmayı (Şifo Mehmet, Rıza Çalımbay gibi) ihmal etmiyor ve her birine ayrı ayrı “bekleyin” talimatı veriyor. Teknik direktörlük görevi bekleyen isimlerden biri de Şenol Güneş’in yardımcılarından Guti. 42 yaşındaki İspanyol ,yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın başına geçmediği takdirde kulüpten ayrılacağını söyledi. Beşiktaş Başkanı, Sergen’i isteyen taraftar gruplarıyla ters düşebilir. Çünkü Fikret Orman, 46 yaşındaki teknik adamın henüz Beşiktaş’ı tek başına taşıyabilecek tecrübeye sahip olmadığını düşünüyor. Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkan adayı olan Hürser Tekinoktay’la kongreden önce defalarca görüşmüş ve el sıkışmıştı. Yalçın’ın yardımcısı da Yasin Sülün olacaktı. John Benjamin Toshack ile Rasim Kara ikilisi ise sportif direktör olarak birlikte çalışacaklardı. Bu arada, Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Orman’ın toplantıda “Güzel bir ekip oluşturduk, bu ekipten yanlış bir davranış ve söz çıkmayacağına eminim. Allah bizi utandırmasın” dediği aktarıldı.

Cenk Tosun dönmek istiyor

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı maçı Umut Güner ve Ahmet Kavalcı ile Vodafone Park’ta izleyen Cenk Tosun, taraftarların “geri dön” çağrısına el sallayarak yanıt verdi. Siyah-Beyazlı kulübe yeniden gelmek istediğini her fırsatta dile getiren futbolcu, “Türkiye'de benim durağım belli, döneceksem bu Beşiktaş’tan başkası olmaz ” dedi. Fikret Orman’ın Cenk için Everton ile temasa geçtiği aldığımız duyumlar arasında.