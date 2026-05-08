ODTÜ Bahar Şenliği'nde 6 gözaltı! ODTÜ gençliği provokasyona işaret etti: 'Bayrağın arkasına gizlenerek...'

ODTÜ’de 6 Mayıs’ta yaşanan bayrak olayı gündemden düşmüyor.

3 fidan; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin yıldönümünde geleneksel Devrim Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından ODTÜ Devrim Stadyumu’nda devam eden Bahar Şenliği’nde Grup Kızılırmak’ın solisti İlkay Akkaya sahne aldı.

Akkaya’nın konseri sürerken, dinleyiciler arasında arbede yaşandı.

‘TÜRK BAYRAĞINA TEPKİ GÖSTERİLDİ’ İDDİASI

Arbedenin sosyal medyada yayılmasıyla Türkiye’nin gündemine de oturdu. Bir grubun iddiasına göre konser alanında bulunan bazı isimler tarafından konser sürerken büyük bir Türk bayrağı açtı. Başka bir grup ise Türk bayrağı açan gruba saldırdı. Saldıranlar arasında DHKP-C terör örgütünün sözde Ankara sorumlusu ve daha önce “örgüt üyeliği” suçlamasıyla hapis yattığı belirtilen İlhan Kaya’nın olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın ardından ODTÜ Rektörlüğü’nden “Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz. Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir” açıklaması yapıldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan başka gruplar da olayın böyle yaşanmadığını meselenin bayrakla ilgisinin olmadığını alanda zaten Türk bayraklı birçok kişinin olduğunu ifade etti.

‘ASLA BAYRAĞA SAYGISIZLIK YAPILMADI’

Konser veren İlkay Akkaya da olaya ilişkin T24’e açıklamalarda bulundu.

Akkaya; “Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı” dedi.

ARBEDE ÖNCESİ VE SONRASINDA TÜRK BAYRAKLARI VARDI

Gazetemiz Cumhuriyet’in olaya ilişkin ODTÜ kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Türk bayrağı açan grup, konserin başlamasıyla bozkurt işaretiyle slogan ve sahneye doğru pet ve cam şişeler atmaya başladı. Şişeler tribünün aşağısında oturan öğrencilere geldi. Karşı grubun buna tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin dinmesinin ardından konsere devam edildi. Kaynaklar; arbededen önce ve sonrasında da tribünlerde Türk bayrağı tutan öğrencilerin olduğunu, ODTÜ’de bayrağa tepki gösterilemeyeceğini belirtti.

‘BURADA KİMSE DIŞLANMAZ, KİMSE MÜŞTERİ DEĞİLDİR’

ODTÜ öğrenci toplulukları ise dün yazılı açıklamada bulundu.

Toplulukların ortak açıklamasında; “ODTÜ Bahar Şenliği, yıllardır ODTÜ öğrencilerinin tüm baskı ve yasaklara rağmen mücadelesiyle kazandığı kendi geleneğinin ve kültürünün bir parçasıdır. ODTÜ Şenliği bizimdir; parayla değil dayanışmayla kurulan, herkesin gelip birlikte eğlenebildiği özgür bir alandır. Burada kimse dışlanmaz, kimse müşteri değildir. Şenlik Devrim yürüyüşüyle başlar, kendi taleplerini haykırarak öğrenciler devrim stadyumuna girer, 68 kuşağından aldığı mücadeleci ruhu tekrar hatırlatır. Dün Devrim Stadyumu’nda sahnedeki sanatçı, bir grup tarafından planlı ve organize bir şekilde yuhalanmış, açık bir provakasyon girişimine girişilmiştir. Yapılan provakasyon ‘bayrağa saldırı’ olarak lanse edilmişse de bu provakasyon ODTÜ öğrencilerinin ilmek ilmek ördüğü şenliğe karşı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SOSYALİST GENÇLİKTEN ‘PROVOKASYONA KARŞI MÜCADELE’ MESAJI

Bunun yanı sıra Türkiye Komünist Gençlik - ODTÜ (TKG-ODTÜ) ile Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) da olaylara ilişkin açıklama yayımladı. TKG-ODTÜ’den yapılan açıklamada; “Bayrağa saygısızlığı kabul etmeyiz, bayrağın arkasına saklanmaya kalkan kirli hesapları da iyi tanırız. Bayrağı işbirlikçi ve sermayeseverliği örtmek için kullananlara izin vermeyelim. Provokasyonu boşa düşürecek olan ODTÜ’nün bu bilinçle hareket eden cumhuriyetçi kamuoyudur” denildi.

FKF’nin açıklamasında da şu ifadeler kullanıldı:

“Bağımsızlık ve devrim mücadelesini büyütmek için biz de alandaydık. ‘Geldikleri gibi giderler’ pankartımızın arkasında ülkemizin bayrağımızı taşıyarak yürüdük. Ülkemizin bayrağı emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nın simgesidir. Mustafa Kemal demek ise ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmak demektir. Bu provokasyona, değerlerimizin arkasına gizlenmiş karanlık yüzlere ancak birlikte karşı koyabiliriz. Tüm sıra arkadaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

MİLLİYETÇİLER ODTÜ ÖNÜNDE EYLEM DÜZENLEDİ

ODTÜ içinde gençlik yapılanmalarının yanı sıra; Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Zafer Partisi ve İYİ Parti de dün bayrak eylemi düzenledi. TGB; Devrim Stadyumu’nda “Türk bayrağını al, ODTÜ’ye gel” sloganıyla eylem düzenledi. Zafer Partisi ve İYİ Parti ise ODTÜ A1 girişinin önünde eylem gerçekleştirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki grup arasında olaylar böyle gelişirken, emniyet de harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince; görüntülerden eylemlere katıldığı anlaşılan ve kimliği tespit edilen 6 kişi (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D), dün gerçekleştirilen arama ve elkoyma çalışmaları sonucunda gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.