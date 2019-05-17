Burak Yılmaz: En duygusal maçım

Beşiktaş, son deplasman maçını Trabzonspor’la oynayacak. Karşılaşma Siyah-Beyazlılar için elbette hiç kolay olmayacak. Hele bu mücadele bir isim için daha zor geçecek. Kim bu isim? Burak Yılmaz. Sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trabzonspor’dan olaylı şekilde ayrılan Burak, 11. haftadaki Bursaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmış ve taraftarla karşı karşıya gelmişti. O tepkisinin ardından Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arasında da Beşiktaş’a transfer olan milli futbolcu , aylar sonra Akyazı’da rakip olarak sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Burak ile özel görüşmeler yaparak hiçbir şekilde tribünlerle diyaloğa girmemesini istiyor. Trabzon’un havasını çok iyi bilen Güneş, oyuncusuna, “Tepkilere hazırlıklı ol. Kulaklarını tıka, sadece işini yap” telkininde bulundu. Burak ise yaptığı açıklamada “Trabzon’da yeniden doğdum, gol krallığı yaşadım. Kötü bir ayrılık süreci geçirsem de bu maç benim için çok duygusal ve zor olacak” dedi.

Güneş’in Trabzon planı

Trabzonspor karşılaşmasını kazanıp, sonrasında Galatasaray-Başakşehir mücadelesinin berabere bitmesini bekleyecek olan Beşiktaş’ta hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlarda taktik derslerine daha fazla önem veriyor. Özellikle Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi Trabzonspor’un yetenekli ayaklarına markaj uygulatmayı planlayan Güneş, topun olabildiğince kendi takımında kalmasını istiyor, bol pasla rakibi açmayı hedefliyor.

Vida: Kader haftası

Şampiyonlar Ligi fırsatı yakalamak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor maçında mutlak surette 3 puanı hedefliyor. Hafta sonunda oynanacak 2 karşılaşmanın ligin kaderini belirleyeceğini belirten Siyah-Beyazlıların Hırvat savunma oyuncusu Vida, ülke basınına açıklamalarda bulundu: “Bu hafta sonu G.Saray ve Başakşehir birbirleriyle oynuyor. Buradan bizim lehimize bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bizim de Trabzon’la zor bir maçımız var. Son iki maçı almamız şart. Kendimize güveniyoruz. Bu oyunda bize de fırsatlar geldi. Sadece Galatasaray maçını bile kazanabilseydik farklı olurdu. Beşiktaş’ta mutluyum, kalmak istiyorum. 30 yaşına geldim. Kariyerimin sonunun ne olacağını düşünmüyorum. Sağlığım yerindeyken çalışıyorum ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahalarda olacağım.”