Gönüllerin şampiyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig play-off serisi son maçında 1907 Fenerbahçe'ye 56-59 yenilerek sezonu ikinci sırada tamamladı. Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan maçın ardından bir tebrik mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şampiyonluğa çok yaklaştık ama olmadı. Onlar gönüllerimizin şampiyonu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor; Beşiktaş, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Süper Lig'de normal sezonu averajla 3. sırada bitirip play-off vizesi aldı. Play-off serisinde Bağcılar Belediyespor ve Galatasaray’ı iki maçta da yenen İzmir ekibi, final biletini kazandı. Finalin ilk maçında 1907 Fenerbahçe 1907’yi 72-51 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçı, 65-56, son karşılaşmayı ise 56-59'luk skorla kaybetti ve 2-1’lik sonuçla sezonu ikinci tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Sezonu Süper Lig finali, İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Büyükşehir, önce 6 sayı geriye düştü ve ilk çeyreği 12-14 geride tamamladı. İkinci periyodun sonlarına doğru rakibini 22-22’lik skorla yakalayan İzmir ekibi, soyunma odasına ise 26-26 girdi. Üçüncü çeyrek 40-37 1907 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçilirken, final periyodunda ise büyük heyecan yaşandı. Başa baş giden maçın son 11 saniyesine girilirken 1907 Fenerbahçe bulduğu iki sayıyla skoru 56-59 yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Hassan Sayari’nin final üçlüğünün çemberden sekmesiyle maçı kaybetti.



Başkan Tunç Soyer'den tebrik mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Galatasaray, Beşiktaş gibi dev kulüpleri geride bırakarak, şampiyonluk şansını son saniyeye kadar zorlayan oyuncularını maçın ardından yayınladığı mesajla tebrik etti. Başkan Soyer, "Şampiyonluğa çok yaklaştık ama olmadı. Onlar gönüllerimizin şampiyonu" diyerek Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı'nı oyuncularını teselli etti.