Antalyaspor, evinde rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33’üncü hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Antalya Stadyumu’nda oynadığı sezonun son maçı, orta alan mücadelesi şeklinde başladı. İki takım da ilk 20 dakika içinde pozisyon yaratmayı başaramadı. Maçın ilk tehlikeli şutu 21’inci dakikada Amilton’dan geldi. Top az farkla auta çıktı. 23’üncü dakikada Amilton’un ortasına Mevlüt Erdinç ayak koydu ama top yine az farkla auta gitti. 29’uncu dakikada hakeme itiraz eden Bifouma kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor daha baskılı göründüğü ilk 45 dakika müthiş bir golle sona erdi. Harun Alpsoy, ceza alanı dışından mükemmel bir vuruşla topu doksana gönderdi ve Antalyaspor ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

MEVLÜT’TEN İKİ GOL DAHA

İkinci yarıda ilk pozisyon beraberliği kovalayan konuk takımdan geldi. Kalecimiz Ferhat güzel bir kurtarışla gole izin vermedi. 55’inci dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Harun’un pasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, topu filelere göndermekte zorlanmadı ve Antalyaspor 2-0 öne geçti. 65’inci dakikada Ferhat Kaplan’ın oyuna hızlı soktuğu top Amilton’la buluştu. Arka direğe yaptığı ortaya dokunan Mevlüt Erdinç, Antalyaspor'u 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bu sezon ilk kez forma giyen oyuncular Tarık Çamdal, Erman Herman Vardar ve Sergen Yatağan da oyuna dahil oldu. Mücadelenin geride kalan dakikalarında başka gol olmayınca AntalyasporEvkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 45’e çıkardı.



STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas, Çağdaş Altay

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Ondrej Celustka (Dk. 72 Tarık Çamdal), Chico Grando, Charles Da Silva, Amilton Minervino, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik (Dk. 85 Erman Herman Vardar), Mevlüt Erdinç (Dk. 90 Sergen Yatağan)

E.Y. MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Guilherme Costa (Dk. 82 Robin Yalçın), Murat Yıldırım, Adem Büyük (Dk. 60 Eren Tozlu) Mustafa Akbaş, Daniel Aleksic (Dk. 60 Ömer Şişmanoğlu), Arturo Mina, Buğra Çağıran, Bülent Cevahir, Thievy Bifouma, Aboubakar Kamara

GOLLER: Dk. 45 Harun Alpsoy, Dk. 55 ve Dk. 65 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 64 Grando Chico, Dk. 74 Diego Angelo (Antalyaspor), Dk. 70 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 74 Murat Yıldırım (E.Y.Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 29 Thievy Bifouma (E.Y. Malatyaspor)