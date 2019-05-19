Diagne, Altın Ayakkabı'yı kazanabilecek mi?

Galatasaraylı Mbaye Diagne bu sezon ligde kaydettiği 30 golle, Bafetimbi Gomis’e ait rekoru kırarken; Avrupa’nın da sayılı golcüleri arasına adını yazdırdı. 1968’dan bu yana düzenlenen kıtanın köklü yarışması Golden Shoe’da (Altın Ayakkabı) Senegalli futbolcu üst sıralarda yer alıyor.

Barcelonalı Lionel Messi’nin 34 gol ve 68 puanla birinci durumda bulunduğu sıralamada, PSGli Kylian Mbappe 30 gol 60 puanla ikinci, Sampdoria’nın İtalyan forveti Fabio Quagliarella 25 gol 52 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Diagne ise attığı gollerin karşılığında topladığı 45 puanla Altın Ayakkabı yarışında Avrupa dördüncüsü olarak dikkat çekiyor.

Diagne’nin bir üst basamağındaki futbolcudan daha çok gol atmasına rağmen daha az puanı bulunmasının sebebiyse yarışma kurallarınca uygulanan katsayı sistemi... Her ülke liginin zorluğuna göre farklı katsayı belirlendiği için Quagliarella’nın golleri 2, Diagne’ninkiler 1.5 ile çarpılıyor.

İngiliz gazetelerinden Daily Mail, Galatasaraylı futbolcunun durumunu, “Belki ödülü kazanamayacak ama Avrupa’nın yıldız futbolcularından birisi oldu” yorumuyla ele aldı.