Emre, sakatlığı nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yer alamamıştı. Bu gelişmeler ışığında tecrübeli yıldızın Galatasaray maçı kadrosunda yer almasına çok düşük ihtimal olarak bakılıyordu. Fakat Trt Spor'un haberine göre yıldız oyuncu, bu akşam oynanacak ve son derece önemli olan maçın kadrosuna alındı.
Emre Belözoğlu'nun durumu belli oldu
Medipol Başakşehir'de bütün hafta antrenmanlara çıkmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayacağı açıklandı.
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Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 14:17