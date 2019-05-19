Emre Belözoğlu'nun durumu belli oldu

Emre, sakatlığı nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yer alamamıştı. Bu gelişmeler ışığında tecrübeli yıldızın Galatasaray maçı kadrosunda yer almasına çok düşük ihtimal olarak bakılıyordu. Fakat Trt Spor'un haberine göre yıldız oyuncu, bu akşam oynanacak ve son derece önemli olan maçın kadrosuna alındı.