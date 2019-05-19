Süper Lig'in yeni kralı Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Medipol Başakşehir'i Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle 2-1 yenerek üst üste 2. toplamda 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Fatih Terim, ligde kazandığını 8 zaferle bu alanda en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Sarı-Kırmızılı takımın başında dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, takımının 22. şampiyonluğunda baş mimar oldu. Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulundurmaya devam etti.