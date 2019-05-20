Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti

CUMHURİYET ÖZEL

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Fulham'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel'i sağlık kontrolünden geçti.

32 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolllerinden geçti. Hollandalı futbolcu, saağlık kontrollerinin ardından Sarı-Kırmızı takıma imza atacak.

İngiltere Premier Lig'de 26 puanla sezonu 19. sırada bitirerek küme düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da geçen sezon çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

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Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Sarı-Kırmızılıların 22. şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızı trafik ışıklarını paylaşarak adeta transfer haberini duyurmuştu.