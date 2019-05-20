Akhisarspor'a 'Süper' teselli

Spor Toto Süper Lig'deki 7. sezonunda küme düşme acısı yaşayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste 2'nci kez kazanarak yeni sezonda hem 1. Lig'den UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma şansını hem de 68 milyon TL'lik dev geliri kaybeden Akhisarspor, TFF Süper Kupa finaliyle teselli arayacak.

Akhisar'ın geçen hafta Sivas'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde 3-1 mağlup olup kupayı verdiği Galatasaray, ligde de Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 maç kala şampiyon oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu çifte kupayla kapatmayı garantilemesiyle Akigo, Türkiye Kupası finalisti olduğu için rakibiyle Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.

Akhisarspor, geçen yıl 5 Ağustos 2018'de de Türkiye Kupası şampiyonu olarak yine lig şampiyonu Galatasaray'la Konya'daki Süper Kupa finalinde karşılaşmış, rakibini seri penaltılarda mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Süper Kupa finalinin yine ağustos ayında lig başlamadan önce oynanması planlanıyor. Ligden düşmesi kesinleştikten sonra sezonun son iç saha maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, en kötü iç ve dış saha performansını da sergiledi. Ligin dibine demir atan Akhisar, evinde 17 maçta yalnız 18, dışarda ise 16 maçta 8 puan toplayabildi. Akhisarspor ligi haftaya Konyaspor deplasmanıyla tamamlayacak.



