Krizden iki kupaya

Fatih Terim yönetiminde 22. şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak “duble” yapan Galatasaray, bu sezon yaşadığı birçok zorluğa rağmen rakiplerini geride bırakıp ipi en önde göğüslemeyi başardı. İşte Sarı-Kırmızılıların tüm sezon yaşadığı sıkıntılar ve elde ettiği başarının detayları:

- Geçen sezon fileleri 29 kez havalandırıp gol kralı olan Gomis, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e satıldı. UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Flay anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Gomis’in yerine santrfor alamadı. Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik’le yola çıkan Cim-Bom, 3 oyuncudan da beklediği katkıyı alamadı.



- Sarı-Kırmızılılar, sezon içinde Belhanda, Sinan, Eren, Nagatomo, Fernando, Serdar Aziz, Selçuk, Onyekuru, Maicon, Feghouli, Mitroglou, Marcao, Emre Akbaba ve Mariano’nun dönem dönem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ideal 11’ini oluşturamadı.



- Ligin ilk yarısında 2-2 biten Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK; Donk’a 6, Ndiaye’ye 5, Rodrigues’e 3 maç ceza verdi. Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8 maç ceza aldı. Ayrıca Belhanda, Trabzonspor deplasmanında rakibine müdahalesi nedeniyle 3 maç men edildi.



- Sarı-Kırmızılıların sezon boyunca 17 maçta hakem ve VAR Sistemi’nin kararları nedeniyle canı yandı, puan kayıpları yaşadı. İlk yarıdaki Konya maçında verilen penaltı sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF’yi tüm kurullarıyla istifaya davet ettiği ve bazı hakemlerin düdüklerini asmasını talep ettiği için toplam 150 gün ceza aldı.



- Kulüpler Birliği’ndeki 17 kulüp, Galatasaray’ın hakem isyanına karşı ortak bir bildiri yayımlayıp hakemlerin hata yapabileceğini açıkladı. Ancak bazı kulüpler, bildirinin kendilerine gösterildiği şekilde yayınlanmadığını ve buna imza atmadıklarını açıkladı.



- Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’nın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Sarı-Kırmızılılar, son 32 turunda Benfica’ya elendi.



- Ligin ilk yarısını o dönemin lideri Başakşehir’in 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray; Ozan Kabak, Rodrigues, Maicon ve Serdar Aziz’le yolları ayırdı. Eren Derdiyok kadro dışı kaldı. Cim-Bom ayrılan oyunculardan 24 milyon Avro elde etti. Aslan devre arasında toplam 17 milyon Avro harcayarak forvete Diagne ve Mitroglou’nu; stopere Marcao, Luyindama ile Semih Kaya’yı, sol beke Emre Taşdemir’i aldı.



- 23. haftada Galatasaray, evinde Akhisar’ı 90+4. dakikada Mitroglou’nun golüyle 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı. Ancak 24. haftada Galatasaray, deplasmanda BŞB. Erzurumspor ile 1-1 berabere kalınca Başakşehir’le puan farkı 8’e yükseldi. Fatih Terim, bu maçın ardından “8 puan da kapanır 18 de.. 30 puan var yeter ki biz kazanalım” diyerek şampiyonluğa olan inancını camiaya aşıladı.



- Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, 23 Mart’taki mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmedi. Kulüp tüzüğü gereği seçim kararı alması gereken yönetim, ibrasızlığı mahkemeye taşıyarak tedbir kararı koydurdu. Oyunculara yapılan ödemelerde dönem dönem aksaklık yaşansa da Mustafa Cengiz ve yönetiminin gayretleriyle sorunlar aşıldı.



- Sezonun son periyodunda Feghouli, Onyekuru, Belhanda ve Marcao başta olmak üzere çok sayıda oyuncunun artan performansı şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı. Devre arasında takıma katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, Sarı-Kırmızılı oyunculara fiziksel açıdan üst düzey katkı sağladı. Muslera final haftalarında antrenörler Taffarel ve Fadıl Koşutan’la yaptığı detaylı çalışmalar sonucu kalesine adeta duvar ördü.



- Cim-Bom, ligin ikinci yarısında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından toplam 10 puan çıkardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda yenilgi yüzü görmedi, her maçında tribünlerin tamamına yakını doldu.



Zaferi getiren 15 dakika

Galatasaray’ın Başakşehir karşısında ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı ve gerilimin üst seviyede olduğu şampiyonluk maçının devre arasında Sarı-Kırmızılı takımın soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı estiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yenilen gol sonrası moralleri bozulan ve oyun konsantrasyonundan kopan futbolcularına yaptığı konuşmayla galibiyetin fitilini ateşlediği bildirildi. Terim’in, oyuncularına bütün sezon 22. şampiyonluk için oynadıklarını, zorlu bir yoldan geldiklerini ve büyük emek harcadıklarını belirterek “Bu işi buraya kadar getirdik, bundan sonra kaybetmek size yakışmaz. Önümüzde 45 dakika var, bunun sonunda da şampiyonluk kupası var. Bugüne kadar verdiğiniz emekler boşa mı gitsin? Önünüzde tarihe geçme fırsatı var, statta size inanan 50 bin taraftarımız var, 30 milyonluk Galatasaray camiası var.. Tarihe geçmek için, inanacaksınız, savaşarak bu maçı çevirip soyunma odasına şampiyon olarak döneceksiniz” dediği kaydedildi. Hocalarının bu sözlerinin ardından sahaya çıkan Sarı-Kırmızılı oyuncular, 47. dakikada Feghouli’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. 50 bin taraftarının desteğini daha da artan şekilde arkasına alan Galatasaraylı futbolcular, peşi sıra önce Belhanda sonra Onyekuru ile 2 gol daha bulsa da ağlara giden toplar Video Hakem Sistemi’ne takıldı. Ancak pes etmeyen Sarı-Kırmızılılar, 64’te bir kez daha Onyekuru ile golü bulup 2-1 öne geçti. Maçı kazanıp 22. şampiyonluklarını elde eden Galatasaraylı futbolcular, devre arasında Terim’e verdikleri sözü tutarak soyunma odasına zaferle dönmeyi başardı.



Terim'in rekor sezonu

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim bu sezon birçok rekora imza attı. Süper Lig’de 8. kez mutlu sona ulaşan tecrübeli hoca, bu kulvarda elinde bulundurduğu en fazla şampiyon olan teknik direktör rekorunu geliştirdi. Kariyerinde 3. kez Türkiye Kupası’nı kaldıran Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyon olan teknik adam rekorunu egale etti. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı aynı sezonda alan Terim, en fazla “duble” yapan teknik direktör oldu.