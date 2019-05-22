Trabzonspor, liderin ardından en iyi iç saha takımı oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha takımı oldu. Bordo-mavililer, son 4 sezonunda en iyi iç saha grafiğini yakalarken, taraftarlar ise en çok Fenerbahçe ile oynanan maça ilgi gösterdi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha takımı oldu. Evinde oynadığı maçlarda 43 puan toplayan sarı-kırmızılıların ardından bordo-mavililer kendi sahasındaki 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederken attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü. Trabzon’da oynadığı maçlarda 38 puan toplayan bordo-mavililer son 4 sezonun ise en iyi iç saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer 2014-15 sezonunda 39 puan toplarken, 2015-16 sezonunda 27, 2016-17 sezonunda 23, 2017-18 sezonunda 29 puan topladı.



BORDO-MAVİLİLER EN ÇOK FENERBAHÇE MAÇINA İLGİ GÖSTERDİ

Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon Trabzonspor’un Medical Park Stadyumunda 26 bin ortalama ile oynadı. Bordo-mavili taraflar sahasında oynadığı 17 maçta en çok ilgiyi ise Fenerbahçe maçına gösterdi. Ligin 13. haftasında oynanan maçı 37 bin bordo-mavili taraftar izledi. Söz konusu müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmamıştı. Ramazan ayı nedeniyle en az ilgi ise Kayserispor maçına oldu. Yaklaşık 12 bin civarında bordo-mavili taraftar müsabakaya ilgi gösterirken, Trabzonspor’un bu sezon sahasında en az seyirciyle oynadığı maç oldu. Bordo-mavililerin Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği maça 36 bin 169 taraftar izlerken, bu maçın ardından en çok seyirci ise Medipol Başakşehir ile oynanan maça geldi. Karadeniz ekibinin 4-2 kaybettiği maçı 34 bin 186 taraftar izledi. Demir Grup Sivasspor maçı 32 Bin 527 taraftar takip ederken, müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.



RAMAZAN AYINDA İKİ MAÇ OYNADI

Trabzonspor, Ramazan ayı içersinde sahasında bu sezon iki maç oynadı. Ramazan ayının ilk gününde evinde İstiklal Mobilya Kayserispor’u ağırlayan bordo-mavililerde 11 bin 782 taraftar müsabakayı trübünlerden izledi. Bu maçın ardından ise bordo-mavililer, ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırladı. Söz konusu müsabakayı ise 29 bin 159 taraftar izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 31 bin 179, Çaykur Rizespor maçını 29 bin 830 taraftar izledi. Bursasspor maçını 26 bin 730, Atiker Konyaspor maçını 26 bin 633, Aytemiz Alanyaspor maçını 25 bin 159, Evkur Yeni Malatyaspor maçını 21 bin 813, Göztepe maçını 21 bin 785, Kasımpaşa maçı 21 bin 649, Antalyaspor maçını 19 bin 136, MKE Ankaragücü maçını 18 bin 209, ve Akhisarspor maçını da 13 bin 761 taraftar izledi.