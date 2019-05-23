Abdullah Avcı yarışı kızıştı

Bunun üzerine, siyah-beyazlı yönetimde Avcı'yla yakın arkadaş olan isimler harekete geçerek tecrübeli hoca ile bire bir görüşmede bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sonrası Beşiktaş ibreyi kendi tarafına çevirdi.

Aynı yöneticiler, Mircea Lucescu gündemdeyken Başkan Fikret Orman'ı da Abdullah Avcı konusunda ikna etmeyi başarmıştı.

GÜMÜŞDAĞ: AYRILMAK İSTİYORSA KONUŞURUZ

Üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluğu güçlü taraftarı ve camiası olan bir kulüpte yakalamak isteyen Avcı ile işin ekonomik boyutunu Başkan Fikret Orman görüşüyor.

55 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'a sıcak baktığı ve tarafların detaylar üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Abdullah Avcı'nın bir yere gittiği yok.

Fakat ayrılmak istiyorsa cuma günü (yarın) maçtan sonra konuşuruz" yorumunu yaptı.

BAŞKAN KORKUT'LA DA GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş, Abdullah Avcı'da olumsuz bir gelişme yaşanması ihtimaline karşılık diğer adaylarla da temas halinde.c

Başkan Fikret Orman'ın, bu kapsamda Tayfun Korkut'la bir araya geldiği belirtildi.

Orman'ın, en son Bundesliga'da Stuttgart'ı çalıştıran genç teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesi halinde nasıl bir yol haritası izleyeceğini öğrenmek adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edildi.Korkut'un yanı sıra Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın isimleri de siyah-beyazlılarla anılıyor.