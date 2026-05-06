Savunma sanayide ‘motor’ ve ‘balistik füze’ tartışması: MSB AR-GE’nin fuarda tanıttığı ürünler soru işaretleri oluşturdu

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı’nda Millî Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi’nin sergilediği Güçhan Turbo-Fan Uçak Motoru ve Yıldırımhan Uzun Menzilli Balistik Füze, sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı.

Sergilenen iki ürünün geleceğe yönelik bir konsept mi yoksa tamamlanmış bir ürün mü olduğu açıklanmadı.

"42 BİN LİBREDE DURDURAN NE OLDU"

MSB’nin “Bütün kritik parçaları AR-GE Merkezimiz tarafından üretilen” sözleriyle paylaştığı motorla ilgili ilk odaklanılan nokta, itki gücünün 42 bin libre olarak duyurulması oldu.

Uzmanlar, uzun yıllardır turbofan motor üretimi için çalışan TEI’nin (Tusaş Motor Sanayii) hedefi 35 bin libreyken, F-35 motorları ise 40 bin libreye yakın güç üretirken, daha önce hakkında hiçbir açıklama yapılmamış bir motorun 42 bin libre güç üreteceği/ürettiği bilgisine kuşkuyla yaklaştı.

Savunma analisti Kubilay Yıldırım, sosyal medyadan, “Sizi 42 bin libre itkide durduran ne oldu” diye sordu.

"BU MOTOR KAAN’I PARÇALAR"

Motor, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “KAAN motorları ABD’de Kongre onayı bekliyor” diyerek işaret ettiği F110 motorlarına benzetildi. Kimileri, Kongre’den onay çıkmazsa KAAN’da bu motorun kullanılabileceğini dile getirdi.

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu ise, “KAAN için mevcut tasarım 35 bin libre sınıfındaki motora uygun şekilde yapılmıştı. 42 bin libre için baştan tasarlanması gerekir. F110 form-fit (boyutlarında) olup F135 itkisi üreten motor KAAN'ı uçurmaz, parçalar” sözlerini kullandı.

Bir başka savunma analisti Kozan Erkan ise, motorun fotoğrafını, “Bu çok hayalperest olmuş. Sanki elimizdeki F-16 motorunun parçalarını bir araya koyup ‘fuara motor yapacağız diye götürelim’ demişler gibi. Motor üzerinde, yıllardır malzemesinden yanma odası akışına kadar çalışan TEI böyle açıklamalar yapmazken hiçbir inşa ve test tesisi olmayan MSB AR-GE'den F-35 motorunu aşan motor AR-GE’si gelmesine imkân yok” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan bu değerlendirmelere tepkiler de geldi. MSB’nin bu çalışmayı gizlice yürütmüş olabileceği ifade edildi.

BİLGİLENDİRME GÖRSELİ DEĞİŞTİRİLDİ

Motorla ilgili bir başka tartışma konusu ise fuardaki bilgilendirme görselinde yer alan bilgilerin daha sonra değiştirilmesi oldu.

Fuarda, motorun hava akışının 330 libre/saniye olduğu yazıyordu. MSB tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılan görselde ise hava akışı 420 libre/saniye olarak değiştirildi. İlk görselde yer alan “Roket İtki Motoru: 4” ifadesi de ikinci görselden kaldırıldı.

CHP’nin Milli Savunma Politikaları Kurulu üyesi Burak Yıldırım, “İlgili alanda bilinen bir üretim tesisi olmayan kurumun, ABD’den ithal etmeye çalıştığımız versiyonuyla ‘muazzam’ benzerlikleri olan ürününü fuarda sergiliyorsun. Ürünün önüne koyduğun etikete bile özen göstermiyorsun. Kusura bakma ama bağlı olduğun kurumla birlikte Türkiye’yi de küçük düşürüyorsun” paylaşımını yaptı.

"TÜRKİYE ALAY KONUSU HALİNE GELECEK BİR ÜLKE DEĞİL"

Yine fuarda, daha önce duyurulmamış kıtalararası balistik füze de MSB AR-GE tarafından, “Şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füze” sözleriyle ortaya kondu. Yıldırımhan ismi verilen füzenin menzilinin 6 bin kilometre olduğu, saatte 30 bin kilometre hıza ulaşabildiği-ulaşabileceği belirtildi.

Analist Kubilay Yıldırım, füzenin görüntüsüyle ilgili, “Türkiye’de ‘6 bin menzilli bir kıtalararası balistik füze neye benzer? Motoru neye benzer? Kaç kademeli olsun?’ desen çalakalem de olsa çok daha gerçekçi bir şeyler çıkaracak yüzlerce adam var. Bu, işte o değil. Türkiye, savunma sanayisi ve bürokrasisinin ciddiyeti, saygınlığı ile bunu hak etmiyor. Türkiye ‘laughing stock’ (alay konusu) haline gelecek bir ülke değil. Öyle yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL’İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER"

Fuar alanında Yıldırımhan füzesiyle ilgili bir video da gösterildi. Kimi savunma sanayi haber sitelerinin üzerine mehter marşı ekleyerek sosyal medyada paylaştığı bu videoyu, CHP’nin Milli Savunma Politikaları Kurulu üyesi Burak Yıldırım, “İsrail tüm gücüyle Türkiye’yi yeni İran olarak dünyaya kabul ettirmeye çalışırken, ‘mantar bulutları’ çıkaran, sivil altyapı tesislerini hedef alan bir Türk kıtalararası balistik füze videosunun İsrail’in ekmeğine yağ süreceğine eminim” sözleriyle değerlendirdi.

GÖZLER MSB’NİN BASIN TOPLANTISINDA

MSB haftalık basın toplantısını yarın SAHA fuar alanında gerçekleştirecek.

Bu konuların toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği, soru işaretlerinin yanıt bulup bulmayacağı merak ediliyor.