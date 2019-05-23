Lima Bursaspor’dan ayrıldı

Bursaspor’un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Bursa’dan ayrıldı.Yeşil-beyazlı takımda ilk ayrılık Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima ile başladı. Göztepe maçında sarı kart görerek son hafta cezalı duruma düşen Lima, eşyalarını toplayarak Türkiye’den ayrıldı. Portekiz’in Estoril takımından Bursaspor’a kiralık gelen Lima 30 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lima, "Bursaspor’daki takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, antrenörlerime, birlikte çalıştığımız kulüp personeline ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sizleri her zaman büyük bir sevgi ve özlemle hatırlayacağım" dedi.8 FUTBOLCUNUN DAHA SÖZLEŞMESİ BİTİYORÖte yandan yeşil-beyazlı takımda Lima haricinde, Diafra Sakho, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Henri Saivet, Tunay Torun’un sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor. Kart cezası sebebiyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Aurelien Chedjou’da yeşil-beyazlı takımın defterini kapatmış gözüküyor. Ayrıca Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp ve Jires Kembo’nun sözleşmeleri de haziran ayında bitiyor. Yeşil-beyazlı takımda kongreye gidileceği de tahmin edilirken, hangi futbolcuyla yeni sezonda devam edileceği belirsizliğini koruyor. Timsahın, önümüzdeki sezon ligde kalması veya düşmesi durumunda bile kadroda büyük değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)