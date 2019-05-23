Trabzonspor'a İmamoğlu bereketi

Trabzonspor eski Hukuk Kurulu Üyesi Hakan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA Lisansını TFF veriyor. Her yıl her takım almak zorunda. UEFA lisansı almak mutlaka Avrupa kupalarına katılmak anlamına gelmiyor. Trabzonspor, mali disipline uymadığından UEFA Disiplin kuruluna sevk edilmiş durumda; katılıp katılmayacağını UEFA Disiplin Kurulu karar verecek" diyor...

Oysa Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki gün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla Trabzonspor'a avrupa izni çıktığını açıklamıştı...

Ama aynı metinin ıcinde "Hazirandaki kura çekimini göz önüne aldığımızda 2-3 hafta içinde disiplin kurulunun kararı vermesini bekliyoruz" diye de eklemişti...

UEFA Disiplin Kurulu henüz bir karar açıklamadığına göre, Ağaoğlu neden böyle bir açıklama gereği duydu.

Trabzonspor Finansal Fair-play gereği Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Cumhurbaşkanı'nın araya girmesiyle Bankalar Birliği, Trabzonspor'un borçlarına garanti verdiği iddia edildi.

Söylendiği gibi ortada verilen bir para yok.

Bunda da en büyük etken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Trabzonlular'a Rum imasında bulunarak büyük tepki çekmesi.

Trabzon Dernekleri, Göksu için "vahim ve affedilmez bir bölücülük suçu işlemiştir" diye kamuoyuna açıklama yapmıştı.

23 haziran İstanbul seçimlerini göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı, bir nevi Trabzonspor üzerinden Trabzonlular'ın Ekrem İmamoğlu'na karşı gösterdiği ilgiyi ve Göksu'ya duyulan tepkiyi azaltmayı hedeflemiş olabilir.

Buna Ekrem İmamoğlu bereketi de diyebiliriz.

23 Haziran seçimleri olmasaydı Erdoğan böyle bir jest yapar mıydı?

Bu da kamuoyunun takdiri.

Trabzonspor bu sorunlarla aylardır uğraşıyor.

Aylardır Trabzonspor'un sorunlarını duyarsız kalanlar, Disiplin Kurulu'na sevk edilirken kılını kıpırdartmayanlar bir anda Trabzonspor havarisi kesildi.

Bankalar Birliği'nin verdiği bu garanti sonrası UEFA Disiplin Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun dediği gibi Trabzonspor'un avrupa yasağını kaldırır mı?

Bekleyip göreceğiz...