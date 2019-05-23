Juve'den Merih harekatı

İtalyan basınından milli futbolcu Merih Demiral için büyük bir transfer iddiası geldi.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Juventus, Merih Sassuolo’ya transfer olurken bu kulüp ile anlaşıp sözleşmeye 15 milyon euro’luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

Merih’in Sassuolo’daki performansını devre boyunca mercek altına alan İtalyan devi, sözleşmedeki opsiyonu kullanma kararı aldı.

Transferin maliyetinin bonuslarla 15 milyon euro’yu da aşabileceği konuşuluyor.

Juventus 38 yaşındaki stoperi Barzagli ile yollarını ayırmıştı.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 13 resmi maça çıkan Merih, 2 kez rakip ağları sarsma başarısı göstermişti.