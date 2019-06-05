Mert Müldür, Beşikaş'a yakın

TRT Spor'un haberine göre Rapid Wien'li genç futbolcu, Badullah Avcı'nın onay vermesi durumunda Siyah-Beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.

Bugün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 20 yaşındaki milli sağ bek, resmi Instagram hesabındanÜmraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan genç sağ bekin bu hamlesi, Siyah Beyazlılar'a geleceğine yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi.