Neymar, Copa America’da yok

Neymar’a tecavüz suçlaması

Neymar’a tecavüz suçlaması Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzer…