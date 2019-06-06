Fejsa imza için geliyor

Sarı lacivertliler için önemli bir iddia Portekiz'den geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Abola, Fenerbahçe'nin Ljubomir Fejsa'nın transferi için kulübü Benfica ile anlaştığı ileri sürüldü. Sırbistan Milli Takımı'nda bulunan 30 yaşındaki ön liberonun milli görev dönüşü sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gideceğini yazdı.

6 yıldır Benfica forması giyen Fejsa, geçtiğimiz yıl toplamda 33 maçta görev yaptı. Portekiz kulübüyle 2021 yazına kadar kontratı bulunan Sırp futbolcu ülkesinin Litvanya ile oynayacağı maç için şu an milli takım kampında bulunuyor.

Sarı lacivertlilerin transfer gündemi ile ilgili bu iddialar dış basında yer bulurken, bayram tatili sonrası kulüpte bir transfer zirvesi yapılması bekleniyor.

Başkan Ali Koç'un önderliğinde gerçekleşecek görüşmede teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Comolli yer alacak. Sarı lacivertlilerde gidecek ve kalacak isimlerin bu zirve sonrası tamamen şekillenmesi bekleniyor.