CAS'tan Chelsea açıklaması

18 yaşından küçük oyuncu transfer ettiği gerekçesiyle FIFA tüzüğüne uygun davranmayan ve 2020 yılına kadar transfer yasağı cezası alan Chelsea, cezanın kaldırılması için mücadelesini sürdürüyor. Mavililer, bu doğrultuda 11 Nisan'da CAS'a başvurmuştu.

CAS bugün yaptığı açıklamada Chelsea'nin başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Ancak Chelsea CAS'tan karar çıkana kadar yine oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

CAS'ın kararını ne zaman vereceği ise henüz açıklanmadı. Karar olumsuz çıkarsa Chelsea 2020'ye kadar oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.